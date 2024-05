Vale resaltar que por seis meses, el jugador no hizo parte activa del primer equipo, lo apartaron de todas las actividades, pero era futbolista adscrito al club verdolaga, todo para forzar su salida voluntaria del equipo verde.

Ahora, mientras adelanta el plan de trabajo para el segundo semestre con Deportivo Cali, Jarlan Barrera no lo pensó dos veces y habría colocado una demanda contra Atlético Nacional, según informa el periodista Juan Felipe Cadavid en la red social X.

Atlético Nacional, mientras avanza en su plan de trabajo para el segundo semestre de 2024, fue demandado por Jarlan Barrera, quien no salió en buenos términos del club y además fue bastante señalado tras final perdida ante Millonarios en junio de 2023.

