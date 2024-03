El entrenador Jhon Jairo Bodmer no dejó buenas impresiones en su paso por Atlético Nacional, a pesar de haber quedado campeón de la Copa Colombia, debido a que el equipo no tuvo un buen rendimiento deportivo, razón por la que recibió muchas críticas por parte de los aficionados, pero el técnico bogotano tendría una nueva oportunidad de dirigir.

En los últimos días, Bodmer habló sobre o que fue la experiencia de dirigir el ‘verdolaga’ y todo lo que vivió ahí, pero también de lo que será su futuro, en donde confesó que tiene propuestas para poder dirigir en el fútbol internacional, específicamente en Centroamérica, Bolivia y Perú, por lo que su regreso a los bancos se podría dar más rápido de lo esperado, así lo confesó en una entrevista en el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio.

Cabe recordar que Jhon Jairo ya tiene experiencia en el fútbol internacional, específicamente en Centroamérica, cuando fue el asistente técnico de Luis Fernando Suárez con la Selección de Costa Rica, por lo que ya es conocido su trabajo, el cual le dejo las puertas abiertas y ahora le podría dar la posibilidad de continuar su carrera como DT.

Jhon Bodmer habló de lo que vivió en Atlético Nacional

El técnico bogotano también se refirió a lo que paso en el ‘verde’, allí fue consultado sobre la responsabilidad que él tenía del mal momento que vivió el equipo, en donde aseguró que la asume, pero resaltó que era una situación en la que era un trabajo colectivo.

“Yo nunca he omitido la responsabilidad, cuando no se gana soy yo y cuando se gana, los jugadores hicieron las cosas bien. Las responsabilidades son colectivas. Hice cosas bien y cosas por mejorar. Si hubiese cambiado algo, era haber hecho un equipo conservador, que me da más probabilidad de ganar, pero con Nacional no me perdonaría hacer un planteamiento conservador, a menos que esté enfrentando a un rival con pergaminos muy altos. Yo no me permito ese planteamiento entendiendo que en el proceso iba a dar réditos sí o sí”, dijo Jhon.

El balance de su paso por Atlético Nacional

“Estuve cuatro meses largos, alcancé a ser partícipe de un título, así que al final el balance tiene muchas cosas buenas. Nadie quiere salir de una institución, la que sea, pero yo quería continuar, tenía la convicción que se podía escalar y crecer desde la idea de juego y seguir trayendo jugadores para armar una nómina competitiva. No se cumplieron con los objetivos, la experiencia fue buena, logramos mostrar nuestro trabajo y por resultados muchas cosas no funcionaron como creíamos. Creo que fue más lo positivo que lo negativo”, expresó Bodmer en Caracol Radio.