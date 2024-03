La salida del entrenador Jhon Jairo Bodmer de Atlético Nacional, generó una gran controversia, debido a que a pesar de los malos resultados y el pobre rendimiento del equipo, la decisión de la dirigencia era la de darle continuidad, pero debido a las amenazas de algunos hinchas, el técnico decidió presentar la renuncia a club.

Sobre lo que fue su salida de cuadro ‘verdolaga’, el bogotano ha revelado algunos detalles de lo que ocurrió, en donde confirmó que la principal razón por la que salió de la institución, se debió a las amenazas, no solamente contra él, sino que a su familia, tema que lo preocupó, por lo que prefirió buscar tranquilidad, así lo contó en el programa ‘Vbar’ de Caracol Radio.

Le ofrecieron asilo a Jhon Bodmer por las amenazas

La situación sobre las intimidaciones a Bodmer fueron tan en serio, que al bogotano le ofrecieron asilo en los Estados Unidos, hecho que lamentó, ya que en el país se ha normalizado ese tipo de situaciones, algo que no debería pasar, pero finalmente no hizo uso de la propuesta de salir de Colombia y decidió quedarse.

“Entiendo la duda de las amenazas, me contaron algo de un programa, porque yo no manejo el mundo mediático. Lo de las amenazas es una realidad, no es un cuento, es la realidad. Una vez llegó la noticia de las amenazas, me ubicaron que si me interesaba irme para Estados Unidos vía asilo. Esto es un país normalizado, no puede ser que desde diciembre me estén amenazando, pero es normal en el fútbol. Es un tema muy tiste, pero así es, es un tema normal, desde diciembre había amenazas, les di manejo, es un tema que las personas de Nacional viven a diario, se le dio manejo, me ubicaron por redes sociales, una vez llegaron a mi celular, mi número privado, les dimos manejo, no se habían metido con mi familia, pero avanzaron a la familia y ellos no están acostumbrados a este tema, lo evaluamos, le dimos largas, se sumaron los resultados, un camerino con presión extra”.

Y después agregó: “Tenía la tranquilidad que quería y sentía que tocaba darle un aire al camerino era por el bienestar de todos, del camerino, sentía que había respaldo de jugadores, de los directivos, pero sentía que tenía que buscar darle un aire al grupo, había puna presión hacia mí y hacia los jugadores y dijimos: vamos a dar un paso al lado, no pasa nada”.

El balance de su paso por Atlético Nacional

A pesar de los malos resultados, Jhon Bodmer aseguró que le dejó un buen balance su paso por el equipo, debido a que en los cuatro meses pasados en los que estuvo en el club, consiguió un título, por lo que su deseo era el de continuar, ya que tenía la seguridad de poder revertir la situación.

“Si uno se queda con la realidad más cercana, pues digamos que mi sentimiento es de impotencia por muchas cosas. Pero estuve cuatro meses largos, alcancé a ser partícipe de un título, así que al final el balance tiene muchas cosas buenas. Nadie quiere salir de una institución, la que sea, pero yo quería continuar, tenía la convicción que se podía escalar y crecer desde la idea de juego y seguir trayendo jugadores para armar una nómina competitiva. No se cumplieron con los objetivos, la experiencia fue buena, logramos mostrar nuestro trabajo y por resultados muchas cosas no funcionaron como creíamos. Creo que fue más lo positivo que lo negativo”, dijo Jhon.