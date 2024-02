Atlético Nacional sufrió una muy dolorosa derrota ante Millonarios en el clásico de la jornada 7 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que desató una gran molestia en los aficionados del equipo ‘verde’, los cuales expresaron con cánticos su molestia con la dirigencia del club, pero también con el entrenador Jhon Jairo Bodmer.

Tras el final del partido, en las tribunas los aficionados pidieron que el técnico bogotano no siga al mando de la institución antioqueña, por lo que había mucha expectativa en lo que pudiera decir Bodmer en la rueda de prensa ante los medios de comunicación, en donde hizo un importante anuncio de cara a su futuro.

Jhon Jairo aseguró que ha realizado un trabajo honesto desde que asumió la dirección técnica de Nacional, pero lastimosamente los resultados no se le han dado, por lo que puso a disposición su puesto ante los directivos del club, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer cuál será la postura de la dirigencia.

“Mi cargo está a disposición para los directivos. He hecho el trabajo honestamente. Hemos tenido buenos y regulares partidos. Lo dejo a disposición de los directivos”, dijo Bodmer ante los medios de comunicación, tras la fuerte derrota contra Millonarios en condición de local.

Jhon Bodmer y el pedido de los hinchas de Atlético Nacional

Ante los pedidos desde la tribuna por su salida, el técnico del ‘verde’ aseguró que se siente triste, debido a que ha hecho un trabajo honesto, buscando ganar cada uno de los partidos, pero lastimosamente, los resultados no lo han acompañado, aunque aseguró que entiende el malestar de los aficionados, por lo que espera que si no se da su continuidad, llegue alguien que pueda enderezar el camino.

“Que parte de la hinchada pida mi salida lo tomo con tristeza. Yo quiero

ganar y quiero ganar todos los partidos, ojalá por goleada. Trabajo honesta y correctamente. Soy humano y cometo errores. Ya está. Es una tristeza inmensa. Quisiera que todo fuera al contrario y que corearan mi nombre”, dijo Bodmer.

Jhon Bodmer espera darle vuelta a la situación

“Hoy me toca vivir el otro lado y lo asumo. Tienen todo el derecho a reclamar y señalar. Espero que Dios y el fútbol me permitan voltear y que ellos coreen mi nombre a favor. De lo contrario, si algún día tengo que salir de la institución, me voy con la cabeza adelante porque he trabajado con honestidad. Y quien llegue, ojalá, pueda hacer las cosas mucho mejor y puedan encontrar el camino. Esta institución y la hinchada se lo merecen”, sentenció el DT de Nacional.

