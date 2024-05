En las últimas horas, la periodista Pilar Velásquez dio detalles sobre William Tesillo, quien quedó libre en el fútbol mexicano y ahora busca club. El defensa central habría sido ofrecido a Atlético Nacional ante la inminente salida de Bernardo Espinosa, de mal semestre en el gigante paisa. El jugador barranquillero es confirmado que no seguirá en el Club León y no descarta vestir la camiseta verdolaga.

Atlético Nacional avanza en la reestructuración y no pierde tiempo en el mercado de pases del fútbol colombiano. El equipo verdolaga se mueve y busca los mejores elementos para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la Copa Libertadores y la Liga Colombiana de manera prematura. Hubo cambio de presidente y desde arriba se han comenzado a ver los cambios. La hinchada se va ilusionando nuevamente.

