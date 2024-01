Edgar Guerra no iría más en Millonarios y ya tendría nuevo equipo en el exterior

Una de las grandes polémicas que dejó el inicio del 2024 en Millonarios, se dio con el talentoso futbolista Edgar Guerra, ya que el joven atacante decidió que no quería renovar contrato con el cuadro bogotano, por lo que desde el club decidieron que no contarán más con él, es por esto que se generó una gran controversia.

Hasta el momento, se supo que el deseo de Guerra era el de esperar que terminara su vínculo con el club a mitad del año 2024, para después poder arreglar con otro equipo ya como agente libre y así definir su futuro, pero para la fortuna del jugador y del propio Millos, apareció un club para acabar con la polémica.

Según informó el periodista del canal ESPN, Julián Capera, el club León de México, habría llegado a un acuerdo con Edgar para que se convierta en su nuevo refuerzo a partir de la actual temporada. Además, el cuadro ‘felino’ le pagaría una indemnización a Millonarios, para que rescinda el contrato del delantero y así pueda viajar de inmediato a territorio ‘manito’.

“Principio de acuerdo entre Club León y Millonarios para que Edgar Guerra vaya a la primera división del fútbol mexicano. El equipo embajador recibirá una compensación económica por rescindir anticipadamente su contrato”, contó Capera, por lo que ahora se espera a oficialización por parte de los ‘embajadores’.

La decisión que había tomado Millonarios con Edgar Guerra

Ante la determinación del futbolista de no renovar contrato, la dirigencia del cuadro ‘azul’ había tomado la determinación de no contar más con Guerra para lo que resta de la temporada, por lo que el futbolista solamente se entrenaría, pero no sería convocado para los partidos, así lo contó el periodista Diego Rueda, información que después confirmó el propio Alberto Gamero.

“Millonarios le ha ofrecido a Edgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos. El jugador quiere irse libre en junio, cuando cumple su contrato”, dijo Rueda.

Edgar Guerra se va de Millonarios siendo el goleador del 2024

El futbolista, que ha generado muchos cuestionamientos por parte de los hinchas por no querer renovar su contrato con el club ‘embajador’, se va de la institución con tres goles, tras la tripleta que anotó en la primera fecha de la Liga Colombiana I-2024, por lo que hasta el momento, es el mayor anotador del equipo en la presente temporada, teniendo en cuenta que solamente se han disputado dos jornadas.

