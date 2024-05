La opción de que no va a ser libre pronto, limita el movimiento que pueda hacer Atlético Nacional en la transferencia, pues es complicado igualar los números del Medio Oriente. Al volante le tocaría bajar sus pretensiones y ahí poder firmar. Según Juan David Londoño, desde principios de año se maneja esta posibilidad, pero los números paralizan todo.

A serios intereses de ambas partes, pero hay un inconveniente económico que impide la negociación, por lo que en estos momentos la operación estaría caída, aunque no se cierran las puertas, pues durante la Copa América 2024, Mateus Uribe puede seguir escuchando ofertas que puedan convencerlo, teniendo en cuenta su salario y su contrato en Qatar, que vence en junio de 2026.

Si nada extraordinario ocurre, Mateus Uribe jugará la Copa América 2024 y puede ser un recambio para el grupo de volantes centrales: Jefferson Lerma, Kevin Castaño y Richard Ríos. Uribe parece que no se baja de la convocatoria, es del grupo de Néstor Lorenzo y se concentra para realizar un excelente torneo en Estados Unidos.

Atlético Nacional avanza en la reestructuración y no pierde tiempo en el mercado de pases del fútbol colombiano. El equipo verdolaga busca los mejores elementos para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, quedando fuera de la Copa Libertadores y la Liga Colombiana de forma prematura. El entrenador Pablo Repetto está alejado de las declaraciones y más bien trabaja en la recuperación del grupo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.