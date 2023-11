Kevin Mier es uno de los referentes de Atlético Nacional en los últimos años. Fue el gran protagonista para obtener el título de la Copa Colombia 2023. Atajó los penales de la definición de la semifinal ante Deportivo Pereira y la final frente a Millonarios en el Atanasio Girardot. Su presente lo tiene en el radar de varios equipos internacionales, uno de ellos es River Plate de Argentina.

El portero de la Selección Colombia habló sobre el interés que tiene el conjunto ‘millonario’, aclaró rumores y fue muy sincero al decir que está concentrado en Atlético Nacional y lo que viene en este cierre de campeonato. Además, de lo que será el otro año en la Copa Libertadores, torneo al que accedió este jueves tras ganar la final.

Kevin Mier sobre su posibilidad de ir a River Plate

“Conmigo no han hablado. No sé si el club ha tenido algún acercamiento o algo, pero hasta el momento no sé nada. Estoy concentrado en terminar este semestre y en hacerlo muy bien. River es uno de los mejores equipos de Sudamérica, en Copa Libertadores siempre está ahí, siempre pelea el título y también sería un crecimiento enorme para mí”, dijo Mier tras conseguir el título de la Copa Colombia.

Declaraciones de Kevin Mier sobre su presente y futuro

Habló sobre el presente del club que todavía sueña con pasar a la final de la Liga Colombiana, aunque es algo complicado, pues ya perdieron los dos primeros partidos y sus rivales directos les llevan seis puntos. Sobre los cuadrangulares dijo: “Nosotros ya pasamos la página de la final de Copa, ya estamos pensando en América que es el siguiente partido. No nos damos por vencido y vamos a ganar”.

En cuanto a su futuro a largo plazo aseguró que se ve en Europa, no dijo en qué equipo, pero sí las Ligas que más le llaman la atención: “en el fútbol europeo, lo sueño. España me gusta mucho, Alemania también. Inglaterra sería lo más top del fútbol”.

Kevin Mier sobre la Selección Colombia y Álvaro Montero

“Estoy súper contento, sé que llegará mi momento, no sé si en uno o dos años. Me estoy preparando, cada partido lo vivo como si lo estuviese atajando y hay que estar al 100% para dar todas esas capacidades que se están viendo ahora”, dijo Kevin Mier.

Además, se refirió a la conversación con Montero antes de los penales: “nos deseamos lo mejor, tenemos una amistad grandiosa y una competencia muy sana en la selección. Era desearle lo mejor a él, éxito y que lo hiciera muy bien”.