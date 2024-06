“El partido fue el 2 de marzo y el tres de marzo, Dorlan se entera de que, desde arriba, específicamente Benjamín Romero, le había dado la orden al entrenador, Juan Camilo Pérez, que era interino, de que no lo alineara”, dijo Felipe Sierra durante una intervención en Kick.

Todo tiene que ver con una polémica decisión de Benjamín Romero, quien parece dio la orden para no alinear a Dorlan Pabón en un partido contra Junior de Barranquilla. El juego tuvo lugar en marzo pasado y ese suceso acabó con la paciencia de ‘Memín’, quien prefirió dar un paso al costado y no continuar.

Tal parece que Benjamín Romero sigue firme en las directivas de Atlético Nacional y su puesto está bien valorado por el presidente, Sebastián Arango Botero. Hubo abrazos y sonrisas en la fotografía, lejos a lo que se murmulla en las redes sociales sobre él. Más allá de cualquier contexto, la mayoría de hinchas no lo quieren ver más e incluso incitan a comenzar campañas para no abonarse para este semestre.

En las últimas horas, el mismo Benjamín Romero apareció en una fotografía y eso causó indignación en las redes sociales. El vicepresidente ejecutivo hizo parte de un encuentro de directivos del club con los fanáticos más conocidos de Atlético Nacional, donde se charló de objetivos y de lo se espera a corto, mediano y largo plazo en el ‘Rey de Copas’. La foto no cayó para nada bien en los cientos de seguidores del club apenas vieron su rostro.

