Ya con Sebastián Arango al mando, parece que las cosas en el club son diferentes. El evento con Ronaldinho, más el acercamiento a ídolos como Gio Moreno o Dorlan Pabón, quienes no salieron bien de la institución, son buenas sensaciones de cara al futuro, donde el objetivo no es otro que ser campeón.

Puede ser algo confuso y a su vez, muy sorprendente, pues lo dicho por Sierra abre un mar de dudas sobre la presidencia de Atlético Nacional y sus actores principales. Lo que sí se sabía era que Benjamín era mano derecha de Mauricio Navarro y en algunos momentos, seguramente, pudo actuar como “presidente encargado”. Maniobras administrativas que no dejan de causar enojo en la hinchada verde.

La situación es de rumores en las redes sociales. Varios nombres se mueven entre las fuentes cercanas de Atlético Nacional. Por un lado, David Ospina, por el otro, Edwin Cardona, Duván Vergara, Johan Rojas, Stefan Medina, y así. El desfile de nombres aumenta a medida que avanzan los días. La hinchada no le pierde la mirada al club, que semanas atrás tuvo un movimiento clave, que fue avalado por los más críticos: el nuevo presidente Sebastián Arango Botero.

