Mientras el técnico Jhon Jairo Bodmer mira soluciones para levantar el nivel en Atlético Nacional y mejorar los resultados en la Liga Colombiana, la hinchada verdolaga recibe una importante novedad de Dorlan Pabón que no deja de ilusionarse, teniendo en cuenta el debut en la Copa Libertadores. El ídolo y eje de ataque es fundamental en el equipo verdolaga y más en estos momentos donde hace falta jerarquía en la cancha.

Las cosas no están bien en Atlético Nacional y la palabra ‘crisis’ empieza a tocar las puertas del equipo verde. La actividad en este 2024 no ha empezado de gran manera, tal como esperaba su hinchada. Duras derrotas ante América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali y un estilo de juego que no convence. El técnico Jhon Bodmer está contra las cuerdas. La situación toma un tono más fuerte luego de la bochornosa rueda de prensa en Palmaseca, cuando un hincha burló los filtros de seguridad e insultó al joven entrenador bogotano.

Las cosas preocupan en Atlético Nacional, no se ven los resultados positivos con Jhon Bodmer y menos una intención de cambio en la directiva. La situación se coloca más compleja al ver la fase previa de la Copa Libertadores muy cerca de comenzar. El club verdolaga ajusta detalles para el viaje a Asunción y enfrentar el juego de ida contra Nacional de Paraguay, el próximo 21 de febrero, a partir de las 7:30 pm, hora colombiana.

Parece que en medio de la tormenta, le cae una buena noticia a Atlético Nacional gracias a Dorlan Pabón. Luego de varias semanas de baja por una virosis, el ídolo, referente y capitán está de vuelta y fue convocado para el compromiso contra Nacional de Paraguay y es la principal novedad en la convocatoria.

Dorlan, en convocatoria para el partido en Paraguay

Es una nueva oportunidad para Atlético Nacional en esta competencia y Dorlan Pabón tiene que estar para guiar al equipo en la cancha. ‘El Rey de Copas’ vuelve al panorama internacional con la firme intención de dar la sorpresa, pues por el presente, parece que le costará mantenerse en competición. La fase previa es un buen ítem de medición par Bodmer, donde está obligado a mejorar en cuanto a resultado y estilo de juego.

Óscar Perea, quien estuvo lejos de convocatoria en los últimos partidos, también es otra novedad en la convocatoria. Se alcanzó a hablar de una posible transferencia de este canterano al fútbol de Europa, pero no hay nada claro todavía y parece que continuará en el gigante verde.

