Atlético Nacional, no hace mucho tiempo, vivió otra complicada situación tras la no continuidad del técnico Alejandro Restrepo, un hombre de la casa verde y que hoy es uno de los técnicos más cotizados del FPC.

Actualmente, Alejandro Restrepo dirige el Deportivo Pereira, con el que ya fue campeón en la Liga Colombiana y se alista para enfrentar los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

Una de las preguntas que pocas respuestas ha tenido es la salida de Alejandro Restrepo de Atlético Nacional. Un hombre de la casa y que ya había sido campeón con el equipo verde. En el Pereira ha demostrado todas sus capacidades.

Ante este tema, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, le comentó a AS Colombia la razón por la que Alejandro Restrepo tuvo que salir del club verdolaga, el 1 de marzo del 2022.

“Nacional no le dio finalización al proceso. Le voy a contar lo que me enteré como miembro de junta en ese entonces: Alejandro Restrepo fue ratificado previo a un partido con Olimpia, él pensaba que el club le iba a decir que renunciara, pero fue ratificado. Nos dijo en ese momento, ‘podemos seguir, pero queremos estos cambios’. El club no le pudo satisfacer ni aceptar y por eso amistosamente se dio por dar finalizado su contrato, pero Alejandro tiene una gran relación con el club”, le dijo Navarro al periodista Steven Arce.