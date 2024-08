Atlético Nacional sorprendió a todos con la salida del entrenador Pablo Repetto. Nadie tenía en el radar una posible renuncia o despedida del entrenador del cuadro ‘verdolaga’ que por ahora tiene al conjunto antioqueño en la tercera casilla con 13 puntos y +3 en la diferencia de gol con todos los partidos disputados.

Si bien, el juego de Atlético Nacional sigue sin convencer, ha tenido resultados positivos, victorias que ilusionan y poco a poco iban engranando algunos jugadores. Sin embargo, todo parece indicar que los directivos no estaban muy contentos con el trabajo del entrenador y tendrían ya en carpeta a otro estratega.

Las razones de la salida de Pablo Repetto en Atlético Nacional

Varias versiones de periodistas que siguen de cerca la actualidad de Atlético Nacional coinciden en que los directivos no estaban conformes con el manejo de grupo, pues habrían recibido comentarios en la interna del grupo. Juan David Londoño, periodista que cubre al conjunto antioqueño aseguró distanciamientos entre el técnico y algunos del grupo.

“Confirmado: Atlético Nacional tomó la decisión de un cambio en la dirección técnica. Pablo Repetto no seguirá en el cargo, por aparentemente, manejo de grupo y distanciamiento de algunos jugadores. El reemplazo ya estaría adelantado”, dijo el periodista.

Por otro lado, el periodista Luis Arturo Henao manifestó que el propio técnico Pablo Repetto le confirmó que sí se va de Atlético Nacional: “acabo de hablar con Pablo Repetto y me contó cómo pasó todo esta mañana, se le acercó el director deportivo y le dijo que no estaban satisfechos con el juego del equipo y el desarrollo del mismo, el técnico se sorprendió y me dijo que no esperaba esta decisión”.

“El profe creía en este proyecto, él armó el equipo, apenas había tenido siete partidos, todos muy seguidos, esperaba que el equipo iba a ir creciendo, le había pasado en Uruguay. Estaba un poco triste, quería seguir, me prometió una nota y vamos a ver cuándo la tenemos”, agregó.