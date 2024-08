Yaser Asprilla tuvo su presentación oficial en Girona y ha dado sus primeras declaraciones como jugador del equipo español. Más allá de mostrar su orgullo por este importante paso en su carrera, ha revelado quién es el ídolo de su infancia, dejando de lado a las estrellas colombianas.

Luego de una gran temporada en la Segunda División de Inglaterra con la camiseta de Watford, la joya de la Selección Colombia dio el salto a un equipo de primera categoría. Ahora jugará LaLiga y la Champions League con el plantel de Girona.

El futbolista tuvo su presentación en el Estadio Montilivi este martes 27 de agosto. Finalmente se desveló que el volante ofensivo usará el dorsal número 10 y este dio sus primeras declaraciones como futbolista del equipo catalán, dando sus primeras impresiones sobre su llegada a una liga de élite.

“Yo vengo a crecer. Estoy muy tranquilo. Voy a trabajar con mis compañeros y quiero dar las gracias a los directivos por la oportunidad que me brindaron” fueron las palabras de Yaser Asprilla luego de firmar su contrato con el club español.

El extremo mostró su ilusión por jugar la UEFA Champions League. “En Inglaterra vi algunos partidos del Girona y decía que ese era mi juego. La Champions es un torneo que veía desde niño y siempre he querido jugarlo. En mi familia estamos muy contentos por ello, por venir y jugar la Champions“.

Asprilla se refirió a la elección del dorsal número 10 de Girona. “Desde niño es el número que he usado y estoy muy tranquilo. Es un número que espero allá donde voy. Agradecer al presidente y a todos por poder llegar aquí al club y con este número“.

El ídolo de Yaser Asprilla

Con respecto al número 10, el colombiano reveló que su gran ídolo de la infancia es Lionel Messi. “Es mi ídolo. Crecí viendo a Messi y lo veo como un espejo. Me hace crecer más, me siento bien mirándolo porque es un referente. Aunque de Colombia también lo es Fernando Quintero, que me inspiró. Me reflejo mucho en él también porque tenemos un juego parecido“.