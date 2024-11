¿Lo logrará? El plan del técnico de Nacional para revivir la mejor versión de Edwin Cardona

“No hay reproches ni reclamos. Esa es una de las cosas que más me llena. Seguir desarrollando jugadores de esta calidad, que fácilmente podría decir que tiene una carrera espectacular y que no tendría por qué venir a matarse o a perseguir. Sabemos que con la pelota marca la diferencia. Estoy agradecido con él y con el grupo porque lo demuestran en el día a día”, agregó Efraín Juárez.

“Tuve la fortuna de verlo en un momento increíble cuando jugamos juntos. Sé lo que puede dar. Uno de los objetivos que me propuse al venir acá es tratar de regresar a ese Edwin Cardona que disfruta, que mete, capitán del equipo, que contagia, que es uno de los mejores de este continente en el último tercio. Y mi obligación, se lo dije cuando llegué, es tenerlo marcando la diferencia. Me parece que ahí estamos mejorando en ese aspecto, en la entrega, en la personalidad, en lo que le inyecta al equipo”, dijo Juárez sobre Cardona.

