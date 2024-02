Atlético Nacional vive días de angustia por el pésimo nivel futbolístico del equipo y la muy mala relación de la hinchada con la dirigencia, las cosas no van bien y la crisis es latente. En Liga Colombiana se aleja de los ocho clasificados, mientras que en Copa Libertadores no ha podido demostrar la grandeza que lo caracteriza y su pobre nivel ha quedado al descubierto. Es por esto que, ante la renuncia del entrenador Jhon Jairo Bodmer , el equipo verde se movió en el mercado y pudo llegar a un acuerdo con el uruguayo Pablo Repetto.

