Drama en el fútbol colombiano. Partido suspendido en Medellín por desmanes en las tribunas, los jugadores al camerino de inmediato y escándalo por un nuevo acto de violencia. Situación tensa en el estadio Atanasio Girardot luego del enfrentamiento en las gradas que forzó la sanción a los estadios, las tribunas y se esperan medidas mucho más fuertes para erradicar la violencia de las canchas del país.

El suceso de intolerancia entre hinchas de Atlético Nacional y Junior se roba el show en Colombia y es un nuevo capítulo que no paran de citar medios internacionales, dejando atrás las emociones, los goles y las familias que van a ver fútbol.

Es tanta la gravedad del asunto, que varias personas necesitaron intervención médica de urgencia por las heridas y lesiones con arma blanca. Incluso, autoridades más allá del fútbol han intervenido para judicializar y ampliar las posibles sanciones para los equipos.

Por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resalta dos detalles más que los equipos deben mostrar responsabilidad, o de lo contrario no prestará el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional. El mandatario de la ciudad dice que las requisas y la logística se debe comprobar para no tener este tipo de problemas en estadio deportivo.

“Si los equipos no asumen la responsabilidad que les corresponde para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde y todos los otros temas y no está la logística lista, yo no les prestó el estadio de aquí en adelante tampoco”, dijo Federico Gutiérrez.