Atlético Nacional está teniendo un duro inicio de temporada y las críticas no paran de caer sobre el Verdolaga y su entrenador, John Jairo Bodmer. Ahora ha salido una leyenda del club de la talla de Macnelly Torres a cuestionar duramente el proyecto del equipo de la ciudad de Medellín.

Luego del triunfo en la primera jornada ante Alianza FC, Atlético Nacional ha sufrido un duro revés en el clásico ante América de Cali, cayendo por goleada 4-1 y dejando una mala imagen. Esto ha disparado las críticas contra el equipo e incluso ha dejado en duda la continuidad del entrenador.

Entre las duras críticas que han surgido en las últimas horas en contra del Verdolaga, ha salido el duro reclamo de una leyenda del club. Se trata de nada más y nada menos que Macnelly Torres. El ídolo no se guardó nada en diálogo con El VBar Caracol y señaló fuertemente al club.

Dura crítica de Macnelly Torres

Ante los rumores sobre el cambio de entrenador, el exjugador ha dado una opinión clara. “En qué cambia que saquen al técnico y traigan otro con más experiencia, con más cartel, como le quieran decir, de igual forma, el mal manejo viene desde la parte directiva. Hoy hay que reconocer que Nacional no hizo grandes contrataciones, sigue aspirando a lo mismo, es un equipo sin rumbo, que no se sabe realmente a qué le va a apostar”.

Torres criticó el mal rendimiento que ha tenido el Verdolaga ante los otros grandes del fútbol colombiano. “Hoy quedó demostrado que Nacional no está para pelearle el torneo a los equipos grandes. Que alguien me recuerde cuándo fue la última vez, en el último año o dos años, que Nacional le ganó a uno de los grandes, porque ya creo que hasta se me olvidó, eso da mucho qué decir de un equipo grande como Atlético Nacional, que no tiene nómina para pelearle a los grandes y me imagino que va a ser mucho peor en los torneos internacionales”.

“Acá no es solamente culpa de Bodmer, es culpa de un equipo, que me imagino que tienen de trabajo, donde analizan contrataciones, donde dicen qué jugador viene, qué jugador sale del equipo, cómo conforman la nómina y creo que están envueltos en una bomba de humo y realmente no se sabe qué va a pasar con Nacional. Sacar un entrenador para traer a otro, sabiendo que el equipo va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo la misma nómina, no me parece que sea algo que realmente le pueda dar la vuelta a un club tan grande como Nacional” añadió.

¿Qué sigue para Atlético Nacional?

Atlético Nacional volverá a la acción este jueves 1 de febrero, en el partido ante Once Caldas correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Será una prueba de fuego para el equipo de Bodmer en el Estadio Atanasio Girardot en un momento de alta tensión.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.