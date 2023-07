Atlético Nacional no la pasa bien desde hace varios meses por diferentes motivos. La hinchada del cuadro ‘verdolaga’ no se encuentra conforme, pues viene de perder la final ante su máximo rival, Millonarios, la relación con los directivos no es la mejor, están sin entrenador, los refuerzos no están a la altura de la historia, etc.

Desde la llegada de los actuales directivos, la afición no para de quejarse, pues uno de ellos trabajó hace unos años con Millonarios. Benjamín Romero está en el ojo del huracán, cualquier movimiento es criticado por los hinchas.

Este sábado, previo al juego amistoso en territorio estadounidense, Benjamín fue captado por las cámaras de la transmisión dándose un abrazo fraterno con una persona de Millonarios, cuando vio que estaba en cámara se sorprendió y rápidamente se quitó.

Si bien, el saludo es algo normal, en Nacional están a la defensiva por lo mencionado anteriormente. Su pasado le pasa factura y los hinchas los quieren fuera del equipo a como de lugar, por eso el video se hizo viral en redes sociales.