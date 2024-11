Una gran controversia se ha generado en los últimos días con el entrenador Efraín Juárez, esto debido a sus actitudes, la decisión de una Inspectora de sancionarlo por tres años y la expulsión por su festejo en la victoria ante Independiente Santa Fe, situación por la que muchos hinchas del ‘verde’ aseguran que hay persecución contra el equipo.

Publicidad

Publicidad

Los fanáticos de Atlético Nacional han expresado su malestar por todas las situaciones que se han dado al rededor del equipo en los últimos días, en donde se han dado muchas sanciones, razón por la que desde el club han expresado su desacuerdo, como se dio con la sanción del futbolista Edwin Cardona por parte de la Dimayor.

El pronunciamiento del presidente de Atlético Nacional

En una entrevista para la emisora Caracol Radio, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, habló sobre lo que ha sucedido con el técnico Efraín Juárez, al que salió a defender, indicando que es una buena persona que siente el fútbol con mucha pasión, por lo que hizo la invitación, especialmente a la prensa, a que no estigmatice al entrenador.

“Hay que gestionar bien las emociones, pero invito a que revisen los videos de Efraín desde el primer día que llegó a Nacional, la forma en que celebra los goles, no es provocador, es su forma. Lo hace así con estadio lleno y estadio vacío y nunca con un sentido provocador. Quiero hacer un llamado a la calma, a la sensatez, porque estamos atravesando una línea donde todo es tomado como ofensa en un deporte donde todo es pasional y acá hay una gran responsabilidad de los medios, donde luego de lo que sucedió en el partido contra DIM salieron a crucificar a Efraín, a pedir sanciones. Estamos buscando por el lado que no es. Estamos crucificando a quien hace su trabajo, a quien celebra con emoción un gol o una clasificación”, dijo Sebastián.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez, técnico de Atletico Nacional en la Copa BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: Luis Benavides.

Respaldo a Efraín Juárez

Arango también aseguró que el club respalda totalmente al técnico Efraín, contra él se están dando cosas muy extrañas, razón por la que desde la institución están trabajando para que esto no se dé más y Juárez solamente tenga que enfocarse y pensar en lo deportivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Aseguran que expulsión de Efraín Juárez habría sido planeada por Santa Fe

“Esa sanción no está en firme. Apelamos en segunda instancia y estamos a la espera de respuesta. Rechazamos la sanción que la consideramos injusta y la consideramos que no debería existir sanción por este hecho. Ratificamos nuestro respaldo a nuestro director técnico, que viene sufriendo unos, me toca ser cuidadoso, vienen sucediendo con él hechos extraños que afectan a la persona y que queremos que pueda concentrarse en dirigir fútbol y no estar rodeado de cosas ajenas y en eso trabajamos en este momento”.