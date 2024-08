Tres jugadores de Atlético Nacional están en departamento médico y no pudieron estar en convocatoria contra Patriotas. Entre ellos está el portero David Ospina, el volante Jorman Campuzano y el defensa Juan José Arias.

El primer tiempo fue un recital de toques pálidos con poco peligro y las cosas no se veían bien en el Atanasio Girardot. La hinchada verde comenzó a preocuparse, pero en la segunda parte cayeron los cuatro goles del partido, que hacía parte de la quinta fecha de la Liga Colombiana II-2024.

Atlético Nacional metió algunos cambios en el segundo tiempo y eso le bastó para vencer a Patriotas Boyacá en un marcador que parece grande. No tuvo necesidad de activar el turbo. El equipo verde acudió a la efectividad y precisión para no pasar apuros ante un club que tiene serios problemas con el descenso. Con doblete de Dairon Asprilla y gol de Alfredo Morelos, el gigante paisa ganó 3-1 en el Atanasio Girardot de Medellín.

