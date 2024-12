Nacional hace la tarea ante el Pasto y se aferra al milagro de Santa Fe contra Millonarios

Eso sí, Deportivo Pasto estuvo muy cerca de marcar en los minutos finales y decretar el 2-2, pero no tuvo la efectividad para hacer más daño ante David Ospina. La victoria le permite a Nacional mantenerse en la pelea e incluso con la victoria de Millonarios en el derbi de Bogotá, tendría opciones, pero ya son muy remotas.

Cabe recordar que no ha sido un semestre fácil para Atlético Nacional. El equipo verde ha sido víctima de escándalos, sanciones y fuertes señalamientos por provocación. Asimismo, su estadio fue suspendido por aquel enfrentamiento entre hinchas y por si fuera poco, en los cruces contra Millonarios, se vio perjudicado por decisiones del VAR, que no dejan de ser polémicas.

Atlético Nacional hizo la tarea ante Deportivo Pasto y le venció 2-1 en el partido por la quinta fecha del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024. El equipo verde empata con Millonarios en la cima del grupo, con 10 puntos, pero necesita que el club azul no sume ante Santa Fe para que aumenten sus opciones de ser finalista.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.