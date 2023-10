Continúa siendo tema de conversación la baja asistencia de público a los partidos de Atlético Nacional en el 2023-II. La taquilla del club vino en picada para este año, algo que no deja de sorprender teniendo en cuenta al masivo apoyo que ha brindado la gran fanaticada del conjunto Verdolaga en la ciudad de Medellín. Ante Alianza Petrolera se registró la segunda peor entrada de público al escenario en todo lo que va de cierre de temporada.

Por supuesto, la razón de la baja asistencia al Atanasio Girardot para los juegos de Atlético Nacional es bien conocida en el fútbol colombiano. En Medellín sigue la disputa entre los fanáticos y la dirigencia del club. Desde hace varios meses protestan y exigen la salida de la actual cúpula que toma las decisiones en el equipo. Para ello, han boicoteado la taquilla de la institución para hacer sentir su descontento.

Dicha situación estalló luego de que Atlético Nacional retirara el apoyo económico a la barra popular y se acrecentó con la final perdida ante Millonarios en la Liga 2023-II.

La segunda peor taquilla del año para Atlético Nacional en 2023

Ante Alianza Petrolera, por la Fecha 19 de la Liga Betplay 2023-II, el cuadro Verdolaga reportó el ingreso de 11.146 espectadores al estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Esta es la segunda taquilla más baja del club en lo que va de semestre. El peor registro se produjo enfrentando a Águilas Doradas (Copa Colombia), al que solo asistieron un total de 7.116 personas. Ambas cifras, absolutamente preocupantes, teniendo en cuenta que en los últimos años superaban un promedio de ingreso entre 19 mil y 21 mil espectadores en el máximo escenario deportivo de la capital antioqueña.

Estas son las taquillas que registró Atlético Nacional en el segundo semestre de 2023 (hasta el 26 de octubre)

Vs. Jaguares: 14.446

Vs. Racing: 28.791 (Libertadores)

Vs. Bucaramanga: 14.893

Vs. América: 24.661

Vs. Pasto: 14.258

Vs. Pereira: 22.963

Vs. Equidad: 12.897

Vs. Santa Fe: 18.386

Vs. Envigado: 16.144

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas: 7.116

Vs. DIM: 28.860

Atlético Nacional vs. Alianza: 11.146

¿Preocupa esta situación para el cierre de temporada en 2023?

Sin contar el partido de vuelta por las semifinales de Copa Colombia 2023 ante Pereira (juego que no se podrá jugar en el Atanasio Girardot), para Atlético Nacional quedan cuatro partidos más asegurados en Medellín: la Fecha 20 ante Deportes Tolima y tres más de los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Sin embargo, estos cuatro partidos en casa podrían convertirse, en las próximas semanas, en seis. Atlético Nacional tiene todas las posibilidades de jugar la gran final de la Liga y la Copa, dándole al club dos taquillas adicionales en definición de título en el FPC antes de cerrar el 2023.

Allí se espera que la hinchada vuelva a asistir masivamente al Atanasio Girardot para alentar y apoyar al equipo en estas instancias definitivas. Hay optimismo para que el promedio de asistencia incremente en estas jornadas, sabiendo que el club es candidato a pelear por los dos títulos que restan antes de recibir el 2024.