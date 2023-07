Atlético Nacional presentó de manera oficial a su nuevo atacante proveniente del Maldonado de Uruguay. El atacante Maximiliano Cantera se une al equipo verde y espera poder cumplir las expectativas.

Un fichaje que las directivas hicieron posible, pero que en la hinchada no cayó bien y cayeron las críticas. Hasta ahora, Maximiliano Cantera entra con toda la presión y anhela estar a la altura del club.

Vale resaltar que ‘Maxi’ Cantera ha pasado por varios clubes en su carrera y además tuvo un leve paso por el fútbol italiano. En charla con El País de Uruguay a finales de 2022, recordó cómo fue su estadía por el Bologna.

“Me fui con 18 años recién cumplidos desde mi pueblo a Italia para hacer una prueba. No era como ahora; había una sola computadora en todo el hotel y los guardias la usaban. A veces bajaba y no tenía lugar y pasaba días y días sin comunicarme. Era la época de Facebook por computadora. No tenía WhatsApp, entonces no estaba comunicado. Estuve tres meses porque me quise venir. En el club (Bologna) me iba muy bien y estaban muy contentos conmigo. El problema era después: a las cuatro y media o cinco ya era de noche y era una eternidad”, dijo Cantera sobre paso por el Bologna.