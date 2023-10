Atlético Nacional consiguió una nueva victoria bajo el mandato del entrenador William Amaral, en esta ocasión ante Águilas Doradas por 2-1, con el que sentenció la clasificación del ‘verde’ a la semifinal de la Copa Colombia, pero a pesar del buen rendimiento del equipo, los hinchas siguen muy molestos con la dirigencia.

Los fanáticos de cuadro ‘verdolaga’ han expresado su malestar con los directivos de la institución y la manera como han manejado el club en los últimos años, es por esto que como en modo de protesta, al juego contra Águilas asistieron tan solo 7.116 espectadores al Atanasio Girardot, cifra irrisoria, teniendo en cuenta lo numerosa que es la afición del equipo a lo largo del país.

Aunque para los hinchas de otros equipos ha sido motivo de burla, para una gran parte de los seguidores del ‘verde’ de Antioquia es la mejor manera de expresar el inconformismo, por lo que lo más probable es que en los próximos partidos se siga viendo la baja asistencia, a pesar de que se siga ganando en la Liga.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

La tristeza de Orlando Berrío por lo que pasa en Atlético Nacional

El futbolista que fue campeón con el ‘verdolaga’ de la Copa Conmebol Libertadores, habló en una entrevista para el programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports, allí se refirió a lo que es su carrera deportiva, pero también a lo que es la actualidad del club antioqueño y su hinchada, de lo que aseguró sentirse muy triste por ver lo que está pasando.

“Ya desde la hinchada, no puedo ser ajeno a esa situación, no puedo ver el Atanasio así y como persona que amo la institución fue muy triste verlo de esa manera”, dijo el futbolista que se encuentra sin club actualmente, el cual indicó que no pudo volver al equipo, debido a que desde la dirigencia no lo vieron pertinente.

Ya sobre lo que fue el partido, comentó que: “El resultado final marcó una diferencia que desde mi opinión no fue tan larga. El partido fue muy disputado. Nacional tiene jugadores como Jefferson o Dorlan que se echan el equipo al hombro, que resuelven cuando está complejo. Tiene jugadores jóvenes que están haciendo la cosas bien como Perea, que lo conocí hace rato”.

Aquí las declaraciones de Berrío sobre Nacional: