Atlético Nacional es el equipo que mejor se reforzó para la Liga Colombiana II-2024, con la intención de volver a tener el protagonismo que perdió en los últimos campeonatos, es por esto que hay mucha esperanza por parte de los aficionados, que están ilusionados con ser campeones y estar en la próxima Copa Libertadores.

El encargado de comandar el camino del cuadro ‘verdolaga’, es el nuevo presidente Sebastián Arango Botero, dirigente que ha tenido como una de sus prioridades acabar con los desacuerdos y recomponer la relación con la afición, teniendo como plan el volver a tener una plantilla competitiva como la que formó.

La revelación de Sebastián Arango

En una entrevista para el canal Telemedellín, el presidente de Atlético Nacional habló sobre diferentes temas, uno de ellos es la situación económica del club, de la que aseguró, dándole un parte de tranquilidad a la hinchada, que están muy bien y que los grandes refuerzos que se han fichado, se han dado sin necesidad de endeudarse.

Además, Arango contó que para que se dieran esas importantes incorporaciones, el papel de los propios futbolistas fue fundamental, ya que ellos hicieron el esfuerzo para poder llegar a un acuerdo económico acorde al club y al fútbol colombiano para que se dieran sus contrataciones, la gran mayoría de ellas de peso.

Presentación de David Ospina previo al juego Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

“Por fortuna, Nacional no es un equipo que esté atravesando por una situación financiera complicada, pero tampoco es un equipo boyante. No hay mejor manera de hacer las cosas como las estamos haciendo… esto es un trabajo entre todos y aprovecho para agradecerle a los jugadores… No estamos haciendo ninguna locura”, dijo Sebastián, palabras que cayeron muy bien a los hinchas.

La recuperación de la identidad de Atlético Nacional

Otro tema de los que habló el presidente del ‘verdolaga’ fue sobre la intención de que Nacional recupere la identidad del juego vistoso que ha caracterizado al equipo a lo largo de la historia, es por esto que junto al trabajo del técnico Pablo Repetto y todo el club, hicieron los fichajes necesarios para llegar a ellos y así darle a la afición la alegría que desean.