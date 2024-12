El ferviente llanto del presidente de Atlético Nacional al enterarse del paso a la final

Como es habitual, Atlético Nacional tuvo un palco preferencial en El Campín para su cúpula directiva o jugadores que por una u otra razón no estaban disponibles para el partido. Ahí estuvo el presidente del club, Sebastián Arango Botero, uno de los llantos más fervorosos al enterarse del paso a la final de la Liga Colombiana.

Un momento de total angustia, pero la alegría no demoró en llegar. Los seis minutos de reposición en la ciudad de Pasto se hicieron eternos en Atlético Nacional. El pálpito al máximo, la tensión por todo lo alto, la expectativa estaba latente. Todos esperaban que acabara en compromiso en el sur del país para desatar la alegría en Bogotá, Medellín y todos los rincones del país donde hay hinchada verde.

