Revelan el enorme parecido del nuevo técnico de Atlético Nacional con Eduardo Luis

“Después de resultados y nivel de juego decepcionantes, se decidió interrumpir la colaboración con el entrenador en jefe Ronny Deila y los asistentes Efraín Juárez y Kristof Aelbrecht. En las últimas semanas, el Club no ha visto suficiente ADN del Club Brugge en el juego y la dirección deportiva está convencida de que con el núcleo actual deberían ser posibles mejores resultados”, se lee en el comunicado del Brujas.

Nos centramos en el comunicado de prensa del Brujas de Bélgica sobre Efraín Juárez. En abril de 2024, el asistente mexicano tuvo que salir de inmediato junto al otro AT, Kristof Aelbrecht y el técnico en propiedad, Ronny Deila.

Como entrenador, Efraín tendrá en Nacional su primera experiencia, pues a sus 36 años solamente ha sido asistente. Así lo hizo en New York City de la MLS y su más reciente paso fue en el Brujas de Bélgica. Este nombre, sin las credenciales necesarias, causó curiosidad en los especialistas y rechazo en la gran mayoría de hinchas, pues más allá del cambio en la presidencia y niveles administrativos, la narrativa parece sigue siendo la misma.

En medio de la novedad con Efraín Juárez, en Win Sports no pasaron por alto un suceso que aún despierta las carcajadas en las redes sociales. En el programa’ Saque Largo’ no dudaron ni un instante y mostraron el enorme parecido de Eduardo Luis con el nuevo entrenador de Atlético Nacional. Juzguen ustedes.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.