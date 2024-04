“A pesar de que están pasando por esa crisis, Nacional es Nacional. Hay que ir paso a paso, no podemos pensar en la final sin terminar el ‘todos contra todos'”, dijo Carlos Darwin Quintero, jugador de Deportivo Pereira, quien fue elegido la figura de la cancha.

Vale resaltar que Pablo Repetto llegó a mediados de semestre tras la salida de Jhon Jairo Bodmer. El uruguayo intentó, pero no pudo hacer nada para cambiar las cosas en Atlético Nacional. El equipo verde firma un semestre para el olvido, mantiene tristeza en su hinchada y muchas críticas en la prensa.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.