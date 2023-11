Atlético Nacional vive una montaña rusa de emociones en el Fútbol Colombiano. Los resultados en lo deportivo se le vienen dando, pero la relación entre los directivos y la hinchada no es la mejor, por lo que a lo largo del semestre se ha llevado una protesta entre los aficionados que consiste en no asistir al estadio cuando se juegue en condición de local.

El conjunto ‘verdolaga’ desde el año pasado ha llegado a cuatro finales, fue campeón de la Liga Colombiana 2022-I, perdió la final ante Millonarios en la Liga Colombiana 2023-I, ganó la Superliga del 2023 y es el finalista de la Copa Colombia donde se volverá a ver las caras con el cuadro ‘embajador’.

Protesta de la hinchada de Nacional

Desde la final perdida contra Millonarios, la molestia de los hinchas de Nacional fue noticia en todo el país. Para nadie es un secreto que la afición ‘verdolaga’ es una de las más exigentes de todo el Fútbol Colombiano. Su costumbre de levantar títulos a nivel nacional e internacional hacen que todos los años exijan ganar algo, pero su molestia ha pasado más por decisiones que se han tomado desde arriba.

Los aficionados de Atlético Nacional critican que el vicepresidente del club, Benjamín Romero tenga pasado en Millonarios, lo catalogan como hincha del cuadro ‘embajador’. La costumbre ha sido que los dirigentes sientan el nombre de Nacional como propio, pero no lo ven reflejado en quienes están.

“Hasta que no se vaya la rata mayor de Benjamín Romero y Carolina no se vuelve al estadio, si perdían tanta plata, pues se les va a ahorrar esa plática, NADIE A EL CLÁSICO NADIE. Que llenen ese estadio con boletas regaladas”. -@Valentina081504

“Por cambiar de DT, no quiere decir que ya estamos felices. Todo sigue mal, faltan por irse Navarro y Benjamín. No hay que ir al clásico en forma de protesta. Ya no vamos todos juntos”. -@jhotaalviz, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

¿Se acaban las protestas de la hinchada de Atlético Nacional para los cuadrangulares?

Por ahora es una incertidumbre, si bien en el todos contra todos y en varios partidos de Copa Colombia, las asistencias al estadio eran bajas, las tribunas se veían vacías y el llamado en redes sociales era a no asistir. Ahora, con la final de la Copa Colombia ante Millonarios y los cuadrangulares en los que comparten rival con el ‘embajador’, América de Cali y su clásico regional, Independiente Medellín, todo podría cambiar.

Grupo B – Fixture de Atlético Nacional

Fecha 1 – 12/11: Atlético Nacional vs. Millonarios

Fecha 2 – 19/11: Medellín vs. Atlético Nacional

Fecha 3 – 26/11: Atlético Nacional vs. América

Fecha 4 – 29/11: América vs. Atlético Nacional

Fecha 5 – 3/12: Atlético Nacional vs. Medellín

Fecha 6 – 6/12: Millonarios vs. Atlético Nacional