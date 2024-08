Apenas con 21 años, Andrés Salazar levantó un título de Superliga con Atlético Nacional, con el que ya disputó 16 partidos, anotó un gol y metió una asistencia. Con la Selección Colombia, ya fue tenido en cuenta por el entrenador Lorenzo , incluso ya jugó en un partido amistoso. Además, es de los más destacados de la última generación de la Sub 20.

En días pasados, se conoció la posibilidad de que Andrés Salazar fuera al Porto, pero la propuesta era para ocupar un lugar en el equipo B del club de Portugal, lo cual no llamó la atención del jugador ni de Nacional. Se cree que Luis Díaz recomendó al lateral en ‘Los Dragones’. Asimismo, el Cagliari de Italia también lo tenía en el radar.

Andrés será el próximo colombiano en dar el salto a Europa, estará en una Liga donde precisamente Alfredo Morelos (reciente incorporación de Nacional), hizo historia y ganó títulos. Salazar es un lateral hecho en las canteras verdes, tuvo un leve paso por Fortaleza CEIF de Bogotá. Para la Liga Colombiana II-2024, se contaba con él, pero luego de hacer pretemporada con Pablo Repetto y tener algunas convocatorias en Selección Sub 20 y Sub 23, el jugador seguirá su carrera en el Hearts FC, que fue tercero en la anterior Premier League escocesa.

Yerson Mosquera, Jhon Solís, Nelson Palacio, Kevin Mier, Cristian Castro, Óscar Perea, Brahian Palacios, son algunos ejemplos que demuestran lo bien que se mueve Atlético Nacional en el mercado de pases. La esencia de exportador no la pierde y ahora el turno es para el lateral Andrés Salazar, quien tiene todo listo para firmar en el fútbol de Escocia.

Atlético Nacional no cambia su estrategia y más allá del afán que tiene por ser campeón del fútbol colombiano, sus canteras se siguen consolidando como las mejores del fútbol colombiano. Con Sebastián Arango Botero en la presidencia, el ritmo del club es el mismo en las categorías menores, seguir formando futbolistas y cada seis meses vender y sacar ‘joyas’ al fútbol del exterior, preferiblemente a Europa.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.