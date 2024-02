En la fecha 27 de la Liga de Escocia, Rangers goleó 5-0 al Hearts y Óscar Cortés marcó el segundo en la cuenta y el primero en su estadía en Rangers. Un lindo gol que fue más que suficiente para irse ganando el corazón de los hinchas, que no dudan que debería ser titular.

Vale resaltar que Cortés ya ha jugado siete partidos en Rangers desde su llegada a Escocia en enero 2024 procedente del Lens. El extremo ya suma un gol y dos asistencias y rápidamente se convirtió en un jugador fundamental en el once inicial.

Las cosas se han complicado para Cortés tras su preocupante salida de la cancha. Al minuto 70, tuvo que dejar la cancha e ingresó Scott Wright. Las alarmas aumentan luego de dejarse ver muy adolorido y no caminaba bien. Los hinchas del Rangers ‘cruzan los dedos’ para que el tema del colombiano no sea del todo grave y pueda estar de vuelta pronto, pues su talento ha sido muy bien recibido en la hinchada y sin duda que pinta para rematar la temporada de mejor forma en Europa.

No hay duda que Óscar Cortés ha sido gran protagonista en este comienzo de año en el fútbol de Europa. Luego de estar prácticamente borrado en el Lens de Francia, el canterano de Millonarios pudo reubicarse en un club protagonista en el Reino Unido que es habitual en las competencias UEFA. Cuando se creía que podría regresar al club bogotano, el jugador pudo solucionar el tema con Rangers y firmó un nuevo contrato.

El canterano de Millonarios, Óscar Cortés, no la pasa bien en Escocia luego de salir lesionado del partido de Rangers contra el Kilmarnock, por la fecha 28 de la Liga. El volante colombiano fue titular en el compromiso que se jugó en el Rugby Park y que fue victoria para el gigante escocés en condición de visitante, 2-1 marcador final, para continuar en el primer lugar de la tabla de posiciones y apretar la pelea con el Celtic.

