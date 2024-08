Es por eso que llevan a Andrés Salazar, un lateral hecho en las canteras verdes que tuvo un leve paso por Fortaleza CEIF de Bogotá. Para la Liga Colombiana II-2024, se contaba con él, pero luego de hacer pretemporada con Pablo Repetto y tener algunas convocatorias en Selección Sub 20 y Sub 23, el jugador seguirá su carrera en el Hearts FC, que fue tercero en la anterior Premier League escocesa y por eso su presencia europea.

Además del torneo local en Escocia, Salazar se ilusiona con una temporada bastante atractiva en el ‘Viejo Continente’, pues su nuevo equipo está clasificado a la UEFA Europa League 2024/2025. Hearts no está directamente en la fase principal, lo hará desde el repechaje y espera rival que saldrá de la tercera fase clasificatoria. El club escocés desea participar de esta campaña europea, donde habrá nuevo sistema de juego.

Atlético Nacional sigue firme en su estrategia en medio de los afanes por ser campeón del fútbol colombiano. Sus canteras siguen demostrando que son de las mejores en el país y parece que con Sebastián Arango Botero en la presidencia, el ritmo no va a cambiar y la esencia se mantendrá. La idea del club verdolaga es continuar cumpliendo el sueño de muchos jóvenes de jugar en el fútbol de Europa, mientras aumenta sus ingresos.

