Atlético Nacional fue uno de los equipos protagonistas de la Liga Colombiana Femenina, siendo líder de la fase del ‘todos contra todos’, pero ese mismo rendimiento no lo pudo mostrar en los cuadrangulares y no logró clasificarse a la final, lo que fue toda una decepción para los hinchas, los cuales esperaban levantar el título.

Ya eliminadas, se empezaron a conocer algunos detalles de lo que podría pasar de cara al futuro en el conjunto ‘verdolaga’, en donde su mayor figura, la volante Yoreli Rincón, tendría decidido salir del equipo, ya que tendría todo acordado para convertirse en nueva jugadora de uno de los clubes más importantes del continente.

El nuevo equipo de Yoreli Rincón

El periodista de la emisora Caracol Radio, Diego Rueda, quien también es compañero y jefe de programa de Yoreli Rincón en el ‘Vbar’, fue el que contó por medio de su cuenta de X, que la mediocampista no continúa en Atlético Nacional y se convertirá en la nueva incorporación del Palmeiras de Brasil, equipo que está en la disputa del título.

“Yoreli Rincón es nueva jugadora de Palmeiras de Brasil, su contrato es en principio por dos años. El club brasileño jugará el Mundial de Clubes en enero de 2026″, informó Rueda, noticia que sorprendió a muchos hinchas del ‘verdolaga’, que no esperaban que Rincón saliera del equipo y fuera ella la que comandara la plantilla del próximo torneo.

Foto: X.

La trayectoria de Yoreli Rincón en el exterior

Palmeiras será el noveno equipo de Yoreli Rincón en el fútbol internacional y el regreso a Brasil, después de haber estado en otras naciones como Noruega, Estados Unidos e Italia, siendo algunos de los grandes equipos en los que estuvo el Inter de Milán y la Sampdoria.

Cabe recordar, que Rincón había asegurado que: “Yo dije que iba a dar lo mejor de mí y dejar una estrella en Nacional. Hasta que, para mí, eso no suceda, que espero sea este año, no sería mi prioridad irme”, promesa que de momento no pudo cumplir, pero no se descarta que en un futuro pueda regresar al equipo ‘verde’ de Antioquia.

Yoreli Rincon con Atlético Nacional por la fecha 13 de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.