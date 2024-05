Una gran controversia se ha generado en los últimos días, debido a la no convocatoria a la Selección Colombia de una de las mejores jugadoras del fútbol femenino del país, Yoreli Rincón, tema que no gustó nada a los hinchas, pero que causó mucha más polémica, después de las declaraciones que dio la capitana del equipo, Catalina Usme.

“Nunca he escuchado de temas de vetos en la Selección Colombia, Yoreli Rincón hace rato no está en el proceso”, fueron las palabras de Usme, las cuales causaron malestar en los fanáticos, los cuales la han cuestionado por medio de las redes sociales a la referente de la ‘tricolor’, a la que han acusado de no tener empatía con su colega.

Nueva acusación a Catalina Usme

En medio de la controversia, Yoreli Rincón insinuó en el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, que Catalina sería uno de los motivos por el que ella no es convocada a la Selección Colombia: “No tengo pruebas, pero tampoco dudas, no he tenido la respuesta”, expresó la actual futbolista de Atlético Nacional, que aseguró no seguirá insistiendo en poder estar en la ‘tricolor’.

Pues ahora una nueva futbolista salió a hablar sobre Catalina, se trata de la jugadora Daniela Henao, la cual indicó que Usme sí hace vetos y que ella fue víctima de ello.

“Esto para mí no es nada nuevo. No solamente como Yoreli, muchísimas de las deportistas sufrimos de este tema (los vetos) y no me sorprende ver estos comportamientos sobre el caso. Es superevidente, hay vetos y jugadoras que toman la iniciativa de desistir por representar a su país por muchas cosas que suceden dentro de una Selección o un equipo profesional. Estoy totalmente segura que en la selección hay vetos”, expresó Henao en el ‘Vbar’.

Foto: Instagram, Daniela Henao.

Daniela Henao acusó a Catalina Usme de vetarla en América de Cali

Henao recordó lo que fue su paso por América de Cali, club en el que tuvo un buen desempeño, pero que, según ella, no volvió a jugar de un momento a otro, por decisión de Catalina, quien era la capitana del ‘escarlata’, equipo que era dirigido por su hermano Andrés Usme, aumentando la polémica sobre la ’10’ de la Selección.

“Sí, me pasó algo muy peculiar allá y es por esta misma persona (Catalina Usme). Esta persona no me representa tanto a nivel en el equipo, o en selección, ni a un país como tal. La tenía como un referente antes de llegar al equipo. Cuando tuve la oportunidad de convivir y compartir espacios con ella, al principio todo era superlindo y después paso un tiempo y la energía, el aura, la forma de tratar a sus compañeras no fue la mejor”, indicó Daniela.

Quien agregó: “Sí, tuve un problema que he callado mucho tiempo y es que en América de Cali, no sé en qué momento deje de jugar por temas supuestamente de los directivos y especialmente decisiones del técnico que era su hermano y ella en especial. Dejé de jugar, de competir en los partidos profesionales y me daba cuenta de que realmente era por tema de show o espectáculo, que a ella se le robaba en sí. No se sentía muy cómoda al ver que sus compañeras brillaban”, expresó Henao.