El entrenador de la Selección Colombia Femenina de mayores, Ángelo Marsiglia, dio a conocer la lista de futbolistas que estarán en los próximos partidos amistosos, los cuales servirán como preparación para lo que serán los Juegos Olímpicos 2024 que se realizarán en Francia y en el que la ‘tricolor’ participará en búsqueda de una medalla.

En esta convocatoria, nuevamente sorprendió a muchos la ausencia de la futbolista Yoreli Rincón, quien es una de las mejores jugadoras de Colombia, pero que en los últimos años no ha sido llamada, aparentemente porque estaría vetada, tema que la propia jugadora pensó que estaba resulto, después de haber tenido una reunión con uno de los dirigentes del fútbol en el país.

Yoreli Rincón y su respuesta a Catalina Usme

Ante la ausencia de la ’10’ de Atlético Nacional, en una entrevista para el programa ‘Deportes Sin Tapujos’, le consultaron a la capitana y referente de la Selección, Catalina Usme, sobre qué opinaba sobre el aparente veto que habría sobre Yoreli, a lo que la actual jugadora del Pachuca de México, indicó que Rincón no hacia parte del proceso y que no había vetos.

“Nunca he escuchado de temas de vetos en la Selección Colombia, Yoreli Rincón hace rato no está en el proceso”, fueron las palabras de Catalina, las cuales generaron mucha controversia en las redes sociales, debido a que muchos cuestionaron la falta de compañerismo de Usme con una colega que ha hecho los méritos para estar con la ‘tricolor’.

Pues las palabras de Catalina generaron una respuesta de Yoreli, quien por medio de su cuenta de X, le mandó un mensaje con la palabra, “empatía”, junto a un emoji de aplausos de manera irónica, publicación que recibió miles de reacciones y comentarios, en donde muchos hinchas le dedicaron palabras a apoyo a Rincón por no poder vestir los colores de la Selección.

Foto: X

Yoreli Rincón se da por vencida

Después de que saliera la convocatoria y no estar en la lista, Yoreli publicó un mensaje en sus redes sociales, en donde aseguró que no insistirá más para poder ser tenida en cuenta en la Selección Colombia: “Se acabó. No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi”, fueron las tristes palabras de la jugadora de Nacional.