La Fórmula 1 llega a su cierre de temporada y hay una gran lucha por el cierre de la grilla para la próxima temporada. Uno de los nombres que continúa en el aire es el de Franco Colapinto, quien parece depender de Red Bull para tener un espacio en la máxima categoría del automovilismo para 2025. Sin embargo, Juan Pablo Montoya ha planteado un escenario que nadie más imaginó.

El rendimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ha tomado a todos por sorpresa y ahora son muchas las escuderías las que se interesan por el piloto argentino. Sin embargo, la mayor parte de las butacas para 2025 están ya cerradas, por lo que hay un inmenso problema de cara a la conformación de la grilla.

Lío en la Fórmula 1 por Franco Colapinto

Williams está sumamente a gusto con el piloto, pero sus sillas para la próxima temporada están cerradas por contrato para Alex Albon y Carlos Sainz, quien llega desde Ferrari. A su vez, la silla disponible en Kick Sauber fue confirmada para el piloto brasileño, Gabriel Bortoleto.

Esto deja el futuro de Colapinto en manos de Red Bull. La empresa austriaca no ha definido quién será el compañero de Yuki Tsunoda en Racing Bulls y hay muchas dudas sobre la continuidad de Sergio ‘Checo’ Pérez en el equipo principal, por lo que puede haber una oportunidad para el argentino en alguno de los dos equipos, que tienen también en su órbita a Liam Lawson, quien corre en el segundo equipo con contrato hasta diciembre.

Franco Colapinto, Williams (Getty)

La solución de Juan Pablo Montoya

Desde su espacio en AS Colombia, Juan Pablo Montoya ha hablado de la situación del piloto argentino y ha propuesto una solución. El piloto colombiano consideró que Carlos Sainz sería el compañero ideal para Max Verstappen en Red Bull en caso de que se concrete la salida de Checo Pérez, lo que abriría un espacio para que Williams se quede con Franco Colapinto.

“Si yo fuera Christian Horner (jefe de equipo de Red Bull), iría a Williams a decirles: ‘Mira, si usted está tan contento con Colapinto, quédese con él y denme a Sainz’. Yo por qué me voy a tomar el riesgo de reemplazar a Checo, que es experimentado, lleva años en Fórmula 1 y ha ganado carreras, para poner un novato contra Max” dijo Montoya.

A su vez, pensando en el futuro de Colapinto, el colombiano consideró que tiene mejores chances de crecer siendo compañero de Albon que de Verstappen. “Un novato contra Albon es duro, pero cada vez que ha estado bajo presión con un compañero rápido se ha equivocado, se ha estrellado y lo sigue haciendo. Max no se equivoca. No falla“.

Visto desde lo económico, argumentó por qué a Williams le convendría el acuerdo. “Conociendo a Carlos, les dice: ‘Yo firmo por ustedes, pero si no ganamos carreras o hacemos podios, si alguien me ofrece algo me puedo ir’. Usted va a perder a Carlos ahorita, o en un año. Ahorita queda con plata, pero en un año sin plata“.

¿Colapinto o Bortoleto?

Juan Pablo Montoya también habló de la elección de Gabriel Bortoleto como piloto de Kick Sauber para 2025. “Lo de Bortoleto era lógico. Tú ves lo que ha hecho los últimos 2 años y cualquier jefe lo escogía sobre Colapinto. Franco en Fórmula 1 ha hecho un trabajo espectacular, pero lo que hizo en F3 y F2 no se compara con Bortoleto. No creo que haya sido una decisión tan complicada“.