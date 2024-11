La declaración que tomó por sorpresa a Luis Díaz y Liverpool: "Estoy más cerca de irme"

Liverpool avanza en un primer tramo de temporada brillante bajo las órdenes de Arne Slot, pero todo puede cambiar drásticamente de cara a la próxima temporada. Una de las figuras del equipo ha reconocido públicamente que estaría viviendo sus últimos meses en el club, por lo que Luis Díaz perdería un socio clave.

La salida de Jürgen Klopp y la llegada de Arne Slot no son los únicos cambios que impactarán el futuro de Liverpool. El club ha estado trabajando en los contratos de varias de sus principales figuras que se aproximan al final de su vínculo, siendo una de ellas Mohamed Salah.

Desde Inglaterra han asegurado que tanto Salah como otras figuras como Virgil Van Dijk y Trent Alexander-Arnold serán renovadas. Sin embargo, una declaración pública del futbolista egipcio ha tomado a todos por sorpresa tras la victoria de Liverpool ante Southampton.

¿Fin de ciclo para Salah?

“Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Saben que llevo muchos años en el club y no hay ninguno como este, pero al final no está en mis manos. Como he dicho antes, estamos casi en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro” fueron palabras de Mohamed Salah.

Vale recordar que Mohamed Salah es la principal estrella de Liverpool y actual líder goleador del plantel con 10 anotaciones (segundo en la Premier League por detrás de Haaland) y líder en asistencias con 6 pases agol (segundo en la Premier League por detrás de Saka).

A esto hay que sumar que el africano suma 1 gol y 4 asistencias en la Champions League y un gol en la Copa de la Liga de Inglaterra esta temporada. Sin duda, el jugador más diferencial del plantel, por lo que su salida sería realmente pesada para Liverpool.

Habrá que esperar para saber si el club procederá a iniciar negociaciones con el ‘Faraón’ para conseguir su permanencia en el equipo. También se espera que hagan lo propio con Luis Díaz, ya que el salario del colombiano ha quedado muy desactualizado con respecto a sus compañeros.

Luis Díaz, Mohamed Salah, Liverpool (Getty)

¿Cómo ver los partidos de Luis Díaz?

Los partidos de Luis Díaz con Liverpool, tanto por la Premier League como por la Champions League son transmitidos por la señal de Disney+. El próximo encuentro del colombiano con la camiseta de los ‘Reds’ será este miércoles 27 de noviembre ante nada más y nada menos que Real Madrid en Anfield por la máxima competición del fútbol europeo.

