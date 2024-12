Liverpool terminó el año 2024 con una estrepitosa goleada al West Ham por 0-5 en la jornada 19 de la Premier League, en lo que fue una fantástica actuación de varios jugadores, incluido Luis Díaz, quien fue el que abrió el camino de la victoria con el primer gol del compromiso, después de realizar una hermosa jugada personal.

Con este triunfo, los ‘Reds’ culminan el 2024 como los campeones de invierno, siendo líderes de la tabla de posiciones con 45 puntos, sacándole una importante ventaja al segundo que es Nottingham Forest que tiene 37 unidades, es por esto que los elogios le llueven al equipo que dirige el entrenador Arne Slot, técnico que acabó con la expectativa sobre uno de sus futbolistas más importantes.

En las últimas semanas, se ha asegurado que Trent John Alexander-Arnold tendría definida su salida del Liverpool hacia el Real Madrid, es por esto que después de la victoria ante West Ham, el entrenador Arne Slot, fue consultado sobre el tema, allí con una contundente respuesta, aseguró que el defensor se quedará en el equipo.

“La forma en que celebró su gol debería decirte lo suficiente”, fue la respuesta de Arne, refiriéndose a que Trent al anotar el quinto gol de su equipo, hizo gestos con su mano, dando a entender de que están hablando mucho, por lo que todo indicarían que el jugador seguirá vestido de rojo, lo que sería una gran noticia para todo Liverpool, incluido Luis Díaz, ya que mantendría un gran socio en la cancha.

Arne Slot, encantado con su equipo

Otro tema que tocó el entrenador Slot, fue lo bien que se mostró su equipo, es por esto que indicó que como jugaron de visitante ante West Ham, es “la forma en que me gustaría vernos jugar un partido fuera de casa. Creo que siempre, especialmente en la Premier League, la defensa viene con mucho. Hay muchos aficionados en todos los estadios en los que jugamos. Las entradas para el estadio siempre están agotadas si viene el Liverpool. No necesita mucho para animarse si entra el Liverpool, porque si ya tiene un ataque o un tiro de esquina, la afición ya está aplaudiendo, así que hay que matar ese impulso lo más que pueda y no regalar nada”.

Y después agregó: “Creo que solo hubo dos, tres o cuatro minutos en los que Curtis perdió el balón, Mo lo perdió y luego concedimos un córner, que probablemente no fue un córner en el que la afición estuviera un poco por detrás del West Ham. Por lo demás, creo que, debido a que fuimos tan dominantes, pudimos controlar al West Ham, pero también al público”.

