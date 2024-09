Arne Slot usó a Luis Díaz para darle una lección al entrenador de Manchester United

Lo que a priori iba a ser un clásico disputado, parejo y con muchos goles, terminó por convertirse en un repaso táctico en la Premier League 2024-25. Liverpool FC ganó, gustó y goleó, contra Manchester United, y después de la victoria, Arne Slot usó a Luis Díaz para darle una lección al entrenador Erik ten Hag.

El nivel del jugador colombiano fue superlativo. Con 66 minutos de juego en los que registró dos goles, 34 toques y 10 de 16 pases correctos para una precisión del 63 por ciento, ‘Lucho’ Díaz recibió la calificación más alta de Liverpool (8.6 puntos) junto a Mohamed Salah en el triunfo contra Manchester United, según la aplicación BeSoccer.

Los dos goles de Díaz en la victoria por tres a cero vs. Manchester United no solo hicieron que ‘Daily Mail’, uno los periódicos más reconocidos del Reino Unido, lo nombrara para titular que su doblete fue fundamental para superar ampliamente al rival. El rendimiento del extremo también llevó a que Erik ten Hag hiciera una dura confesión.

“Esto duele. Y debería doler (…) Hoy (primero de septiembre) no puedo hablar cosas positivas. Tenemos que ser humildes. Tenemos que felicitar a Liverpool“, le dijo el entrenador de Manchester United a la prensa. Ten Hag no solo empezó a ser tendencia por estas palabras, una declaración el DT de Luis Díaz y compañía iba a redoblar la apuesta.

Erik ten Hag y Luis Díaz. (Foto: Imago)

Luego de la contundente goleada, Arne Slot reveló que durante el entretiempo pensó que “Luis no estaba retrocediendo como debía. Esos momentos pueden cambiar el partido en Old Trafford“. No obstante, también hubo palabras de elogio para el jugador colombiano en la declaración que le terminó dando una lección táctica al entrenador de Manchester United.

Slot usó a Luis Díaz para darle una lección al DT de Manchester United

“Esta temporada, están más con una presión de 9 y 10, por lo que están más en un 4-4-2. Entonces eso es diferente, por supuesto. Los veo, en mi opinión, trabajando más si el balón pasa a través de ellos, por lo que corren más. Eso es al menos lo que vi en sus primeros juegos. Su estilo también lo es, tal vez sea la temporada pasada, no lo recuerdo bien, pero sus laterales, nueve de cada diez veces, están muy adelantados, y luego Casemiro se interpone. Entonces, si recuperas el balón y puedes mantener a Díaz y Mo Salah arriba, entonces estarás constantemente en una situación de uno contra uno. Entonces, necesitas mediocampistas que puedan correr, y hoy tuvimos tres de ellos que siguieron corriendo, y si llegan a un duelo, son lo suficientemente agresivos como para ganarlo. Creo que esa fue una de las principales razones por las que pudimos ganar hoy”, le dijo Arne Slot al canal Sky Sports (Deportes).

La reacción de los hinchas al análisis del DT de Liverpool con ‘Lucho’ Díaz

El análisis del entrenador de Liverpool que incluyó a ‘Lucho’ Díaz causó tanto revuelo que varios hinchas de Manchester United comentaron en X que “Arne Slot explicó perfectamente nuestro estilo de juego bajo Ten Hag y cómo su equipo lo venció hoy en aproximadamente dos minutos” y “Arne Slot destrozó las tácticas de Ten Hag no sólo para este juego sino también para la temporada pasada en 2 minutos y todo eso muestra la ingenuidad táctica de Ten Hag”.

