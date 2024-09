El capitán de Manchester United no dudó e hizo una dura reflexión sobre los goles de Luis Díaz

Era uno de los llamados a ser las figuras del partido, pero terminó siendo testigo directo de la gran actuación de Luis Díaz. Bruno Fernandes, capitán de Manchester United, no dudó e hizo una dura reflexión sobre los goles del jugador colombiano y la anotación de Mohamed Salah en la derrota contra Liverpool FC.

La premisa de Manchester United era dejar atrás una temporada en la que no logró clasificar a la Champions League, pero, de entrada, perdieron el título de la Community Shield contra Manchester City. Llegó la hora de la Premier League y pasaron de casi iniciar con dos victorias, les anularon un gol insólito contra Brighton & Hove Albion, a registrar un triunfo y dos derrotas tras las primeras tres fechas.

Con dos victorias por el mismo marcador (2-0), Liverpool saltó a la cancha del estadio Old Trafford en búsqueda de un inicio perfecto que no le hiciera perder la pisada de los tres triunfos de Manchester City. Luis Díaz sería el encargado de aprovechar los errores de Manchester United que serían protagonistas principales de la reflexión de Bruno Fernandes.

¡A los hechos! Casemiro intentó salir jugando y dio un pase mientras que Kobbie Maino le daba la espalda al balón. Trent Alexander-Arnold fue más vivo, interceptó el pase y le dio la pelota a Mohamed Salah. ¿El resultado de la jugada? Un centro magistral de delantero egipcio y una definición de cabeza de ‘Lucho’ Díaz.

El primer gol de Luis Díaz vs. Manchester United. (Foto: Imago)

No era la repetición del primer gol. En una jugada casi calcada, Casemiro perdió el balón ante el esfuerzo y la marca de Díaz para ver como el extremo colombiano le abrió el balón a Salah y llegó a definir de pierna derecha. Liverpool aprovechó los errores de Manchester United y con un gol más del delantero egipcio sentenció la goleada por tres goles a cero. La dura reflexión del capitán de los ‘Diablos Rojos’ se empezaba a cocinar en 3, 2, 1…

El capitán de Manchester United y una dura reflexión sobre los goles de Díaz

“Los goles siempre son autoinfligidos. Hay que cometer un error para darles el gol. No necesitamos señalar con el dedo a todo el mundo. Eso no nos ayudará ahora. Cuando concedes un gol no puedes simplemente señalar un error. No tenemos que mirar al pasado. Solo tenemos que hacerlo diferente. Perdimos el partido, felicidades al Liverpool, fueron más clínicos. No mires las estadísticas, pero el partido estuvo igualado”, fue la reflexión que Bruno Fernandes le dijo al canal Sky Sports (Deportes).

La marca nunca vista que consiguieron Díaz, Durán y Sinisterra en la Premier League

Llegan encendidos a los partidos de la Selección Colombia contra Perú y Argentina del viernes 6 (8:30 P.M) y martes 10 de septiembre (3:30 P.M), respectivamente, por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Luis Díaz con Liverpool, Jhon Jáder Durán con Aston Villa y Luis Sinisterra con Bournemouth, se convirtieron en los primeros tres colombianos que marcan en una misma jornada de la Premier League.

