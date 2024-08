El entrenador de Liverpool habló sobre el gol que falló Luis Díaz y sorprendió a todos

Luis Díaz falló un gol en la victoria contra Ipswich Town y Arne Slot, entrenador de Liverpool, no dudó y habló sobre esta jugada.

Liverpool FC puso primera marcha en la nueva era con el entrenador Arne Slot y lo que parecía que iba a ser un partido complicado, se definió con una gran muestra de buen juego. La victoria contra Ipswich Town pudo ser por más goles y una de las acciones que estuvo cerca de ampliar el marcador estuvo en el pie derecho de Luis Díaz.

En la previa a la primera fecha de la Premier League 2024-25, los rumores sobre la posible salida de ‘Lucho’ Díaz se hicieron presentes. Primero se habló de un cambió de parecer por parte de Liverpool al querer venderlo por más €60 millones de euros, luego desde España informaron que el FC Barcelona volvía a la carga por el jugador colombiano, pero el director técnico de los ‘Reds’ (Rojos) lo aclaró todo.

“Su futuro está con nosotros. Me gusta mucho lo que he visto en los últimos diez días y vi lo mismo la temporada pasada. Ha tenido un gran impacto y espero que lo siga teniendo”, afirmó Arne Slot sobre Díaz. La confianza no solo iba a ser en rueda prensa, el extremo también fue titular en el primer partido oficial del DT neerlandés.

Luego de un cerrado cero a cero en el primer tiempo, Liverpool armó una gran jugada colectiva que la empezó una salida en velocidad de Tren Alexander-Arnold. El balón llegó al costado izquierdo para que Diego Jota se lo devolviera al lateral inglés y de primera le dejó la pelota a Luis Díaz. Parecía un gol cantado, pero la salida rápida del arquero Christian Walton impidió la buena definición del colombiano, y el tiro se fue por encima del arco.

El gol que falló Luis Díaz en Liverpool vs Ipswich Town. (Foto: Imago)

Para fortuna de ‘Lucho’ Díaz, Liverpool no perdió el envión anímico y abrió el marcador con un gol de Jota a los 15 minutos del segundo tiempo. Luego, solo pasaron cinco minutos para que Mohamed Salah pusiera el dos a cero para la victoria de Liverpool contra Ipswich Town en la primera fecha de la Premier League 2024-25. El extremo terminó con una calificación de 7.6 puntos, según SofaScore, y una nueva muestra que el entrenador Arne Slot confía en sus capacidades.

Publicidad

Publicidad

ver también El lujito que dejó Luis Díaz en su primer partido de la temporada con Liverpool

El DT de Liverpool habló sobre el gol que falló Luis Díaz

“¡No creo que los seguidores del Liverpool sean la primera vez en nueve años que ven al equipo jugar realmente bien! Heredé un muy, muy buen equipo con muchas grandes personas, pero estos jugadores también tienen que entender que no es suficiente lo que aportaron en la primera mitad. Si sacan el máximo de su capacidad pueden jugar muy, muy bien, y eso es lo que demostraron hoy (17 de agosto) en la segunda mitad. Fue bueno ver los goles que marcamos, pero creo que el ataque que probablemente también habría estado destacado (en el resumen) del ‘Partido del Día’ esta noche y que no condujo a un gol fue el mejor, y ese fue el que ‘Lucho’ acaba de tirar por encima del palo. Así es como quiero que el equipo haga más y más si puede”, dijo el Slot en conferencia de prensa.

El elogio de Arne Slot a ‘Lucho’ Díaz tras la victoria vs. Ipswich Town

No solo lo respaldó a pesar del gol que falló, el entrenador de Liverpool también elogió las habilidades del jugador de la Selección Colombia tras la victoria contra Ipswich Town. “En la segunda mitad ganamos más duelos, ganamos más segundos balones y jugamos más balones atrás porque si el otro equipo se arriesga a jugar uno contra uno y tienes jugadores como Luis Díaz, Mo Salah y Diogo Jota, entonces úsalos, juega las pelotas a sus espaldas. Eso es lo que hicimos mejor en la segunda parte y a partir de ahí se abrieron huecos y se pudo ver lo bien que podíamos jugar con la posesión”, concluyó Slot.

Video: El gol que falló Díaz en la primer fecha de la Premier League 2024-25

Encuesta¿Cuál fue la calificación que le dieron a Luis Díaz en la victoria de Liverpool vs. Ipswich Town? ¿Cuál fue la calificación que le dieron a Luis Díaz en la victoria de Liverpool vs. Ipswich Town? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad