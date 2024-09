La declaración de Mohamed Salah tras los dos goles de Luis Díaz que sorprendió a todos

Cuando todo era alegría y celebración entre los aficionados de Liverpool FC por la goleada contra Manchester United con dos goles de Luis Díaz en la tercera fecha de la Premier League 2024-25, Mohamed Salah apareció con una declaración que sorprendió a todos porque puso una gran duda sobre su continuidad en el equipo inglés.

¡Y no es la primera vez que lo hace! Salah empezó la temporada 2024-25 después de que su representante desmintiera el deseo de querer irse de Liverpool luego de recibir una propuesta del equipo Al-Ittihad, de Arabia Saudita, por dos temporadas y $214 millones de dólares. Sin embargo, ya empezaba a escucharse ruido sobre una posible salida.

‘Mo’ Salah empezó encendido en la Premier League 2024-25 con una asistencia y dos goles tras las dos primeras primeras fechas. En la tercera jornada el rival sería Manchester United, y en la previa a este clásico de Inglaterra, el delantero egipcio encendió las alarmas sobre lo que pasara una vez que finalice su contrato con Liverpool.

“Llegué antes de la temporada y pensé: ‘Me queda un año, así que disfrutémoslo y no pensemos en el contrato ahora. No pienso en nada y realmente lo disfruto”, le dijo Mohamed Salah al canal Sky Sports (Deportes) antes de hacer la declaración que sorprendería a todo Liverpool.

Salah anotó un gol en Manchester United vs Liverpool. (Foto: Imago)

Con dos asistencias para los goles de Luis Díaz y una anotación para sentenciar la goleada por tres goles a cero contra Manchester United, Salah fue elegido como la figura del partido por la portal SofaScore con 9.2 puntos de calificación. Llegó la hora de hablar con la prensa y volver a tocar el tema del contrato con Liverpool que se le termina el 30 de junio de 2025.

La declaración de Salah tras los 2 goles de Díaz que sorprendió a todos

“Como sabes es mi último año en el club. Sólo quiero disfrutarlo y no quiero pensar en ello (…) Nadie en el club me ha hablado todavía de contratos, así que está bien, jugaré mi última temporada y ya veremos al final de la temporada. no depende de mi”, le dijo Mohamed Salah al canal Sky Sports (Deportes) para ponerle presión a Liverpool y sorprender a todos.

El entrenador de Luis Díaz le respondió a Salah por poner en duda su continuidad

En conferencia de prensa, a Arne Slot le preguntaron por la declaración de ‘Mo’ Salah que puso en duda su continuidad en el equipo tras el final de la temporada y la respuesta fue contundente. “En este momento es uno de los nuestros. Jugó muy bien. No hablo de contratos, pero podría hablar horas sobre su rendimiento”, concluyó el entrenador de ‘Lucho’ Díaz y compañía.

