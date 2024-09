Luis Díaz fue una de las figuras destacadas de la quinta jornada de la Premier League. El colombiano fue la gran estrella de Liverpool en la goleada contra Bournemouth en Anfield con un doblete a su nombre. El extremo se ha llenado de elogios, pero una vieja figura de la liga no se mostró para nada sorprendida.

Publicidad

Publicidad

El doblete de Luis Díaz en la goleada de Liverpool contra Bournemouth ubicó al jugador como uno de los más destacados del fin de semana en el fútbol europeo. Han sido muchos los elogios para el jugador de la Selección Colombia por el partidazo en Anfield.

No obstante, ha resurgido una vieja figura de la Premier League a hablar sobre ‘Lucho’ tras el partido del pasado sábado. Se trata del legendario arquero de Manchester United, Peter Schmeichel. El danés habló ante los micrófonos de Sky Sports sobre el momento de Luis Díaz.

Qué dijo Peter Schmeichel sobre Luis Díaz

El exjugador le restó mérito al colombiano en los goles del partido ante Bournemouth. “El primero, seguro Kepa se lo pone fácil a Díaz, es uno de esos, los llamamos momentos locos en los que tomas una decisión y a mitad de camino, ya no te puedes recuperar de eso“.

Publicidad

Publicidad

Peter Schmeichel (IMAGO / News Images)

“Hablamos de que Luis Díaz no es un gran goleador y no tiene las oportunidades. Vimos las dos oportunidades que falló, luego marca dos goles en dos minutos. No diría que el segundo gol fue una gran definición, tuvo un poco de suerte. Tiene un pequeño hueco entre las piernas y el balón entra por ahí” agregó Schmeichel.

ver también El nuevo apodo que le pusieron a Liverpool por el nivel de Luis Díaz con Arne Slot

Segundo máximo goleador de la Premier League

Hayan sido merecidos o no, Luis Díaz está teniendo un inicio de temporada espectacular y los números lo respaldan. El jugador colombiano suma 5 goles y 1 asistencia en las primeras 5 fechas disputadas en la Premier League, siendo el segundo máximo goleador del campeonato solo por detrás de Erling Haaland (Manchester City).

Publicidad