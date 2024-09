Jürgen Klopp disfruta de sus días alejado de los banquillos luego de haber dejado una huella imborrable en Liverpool. El alemán aseguró semanas atrás que se retiraba del fútbol, pero hay un equipo de gran prestigio que espera hacerlo cambiar de parecer.

Publicidad

Publicidad

“Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Me estoy quedando sin energía” fue el mensaje con el que Jürgen Klopp anunció su salida de Anfield a inicios de año. Luego, tras su despedida, dio por hecho que no volvería a los banquillos. “¿Seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto“.

Liverpool ha pasado rápidamente la página y, tras la salida de la leyenda, está teniendo un buen inicio de ciclo con Arne Slot a la cabeza. Sin embargo, el nombre de Klopp sigue siendo objeto de deseo en distintos clubes y federaciones de todo el mundo.

Alemania sueña con Jürgen Klopp

Rudi Völler, director deportivo de la federación alemana de fútbol, reveló en una entrevista con Aktuelle Sportstudio que el nombre de Jürgen Klopp no ha dejado de ser una opción para la Selección de Alemania, la cual es comandada actualmente por Julian Nagelsmann.

Publicidad

Publicidad

“Klopp es el candidato ideal para hacerse cargo del equipo nacional en un futuro no muy lejano. Si Julian Nagelsmann decide volver a entrenar a un club después de la Copa del Mundo, entonces, no hay forma de evitar a Jürgen Klopp. Si él quiere, por supuesto” fueron las palabras del exfutbolista al ser cuestionado por el futuro de la Mannschaft.

Esto dijo Klopp sobre su retiro

Ahora, la gran pregunta es qué sucederá en un par de años en caso de que Nagelsmann abandone la Selección de Alemania. La idea de ser selección de su país siempre rondó en el entorno de Klopp y la oportunidad podría ser la indicada para poner fin a su retiro.

De momento, el DT se aleja de los banquillos y lo dejó claro ante la prensa tras el último partido de la pasada temporada. “A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo. Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos. En estos momentos no hay absolutamente nada en término de empleos. No hay club, no hay país. Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si dijera: ‘Haré una excepción contigo ahora’. Soy demasiado joven para dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto”.

Publicidad