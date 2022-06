El abogado de Chile, Eduardo Carlezo, filtró una información relevante donde afirmaba que en Ecuador habían aceptado que Castillo era colombiano, esta pesquisa aumentaba la ilusión chilena de cumplir con el objetivo.

Mientras tanto, por el lado ecuatoriano, su abogado Roberto Bonafont transmitía tranquilidad con una frase que se hizo fuerte en el país, “Ecuador no se toca, ya está en Catar”.

Los hinchas de todo el mundo empezaron a opinar sobre el caso, unos a favor, otros en contra. Periodistas, jugadores y gente del fútbol se expresaron a través de redes sociales.

“Imposible que la FIFA sancione a Ecuador”: MisterChip

Por su parte, Chilavert opinó a favor de Chile: "El tema de la documentación del jugador ecuatoriano...Yo creo que si es justo la reglamentación y para eso está para respetarla, Chile debería ir al Mundial".

Tras la publicación de la FIFA sobre el falló a favor de Ecuador, el mundo no se hizo esperar con burlas y comentarios sobre el nuevo fracaso chileno.

El abogado del jugador, José Massú, siempre se mantuvo en su postura pese a las pruebas en contra de su defendido. En un programa radial de su país expresó: "el chance de que Ecuador quede afuera es cero, cero por ciento. La razón principal es porque Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera ecuatoriano"

Además, aclaró el tema archivado mencionado anteriormente."Lo que existió en su época es una sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sancionó al jugador porque ellos presumían por un homónimo en Colombia que ese era Byron Castillo, pero él nunca ha vivido en Colombia y él ha jugado toda su vida en Ecuador y no sé de donde sale esta locura. No puedes sancionar a alguien si no eres el Registro Civil, planteamos una acción de protección y ganamos, fuimos contundentes y la FEF tuvo que realizar una reparación”, cerró

Ecuador, por su parte, solo publicó un trino con un Emoji que dio a entender todo.