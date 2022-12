James Rodríguez estará para la historia por siempre en la Selección Colombia y de las Copas del Mundo, con la gran actuación en Brasil 2014, en donde salió goleador, fue una de las figuras de la competencia y ganó el premio Púskas con un gol de ese torneo.

El 'cafetero' no ha tenido la oportunidad de volver a brillar en un Mundial, debido a que en Rusia 2018 una lesión no lo dejó jugar y en Qatar 2022 Colombia no clasificó, pero con lo conseguido en el 2014, fue suficiente para encabezar un distinguido escalafón.

Según una estadística que reveló el portal 'Popfoot', James es el futbolista más decisivo en las Copas del Mundo de los últimos 20 años, teniendo en cuenta que en tan solo 6 compromisos disputados, el '10' marcó 6 goles y logró 2 asistencias, interviniendo en 8 goles de manera directa.

Rodríguez supera en este ránking a importantes futbolistas de la historia del fútbol, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Thomas Muller, Ronaldo Nazario, entre otros.

Aquí el prestigioso escalafón: