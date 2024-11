Juanfer Quintero ha estado en boca de todos por su asombrosa participación en la Copa Sudamericana, siendo una pieza fundamental en el título de Racing. El futbolista colombiano, en su vuelta a Buenos Aires, apareció en el stream de Coscu y habló del Dibu Martínez.

La relación del Dibu Martínez con la fanaticada colombiana es sumamente tensa. Los distintos episodios del arquero argentino en partidos contra la Selección Colombia han desatado una tensa relación, que se hizo evidente con los silbidos al portero en el último partido en Barranquilla.

Ahora, Juanfer Quintero ha considerado que el portero de Aston Villa es el mejor del mundo en su posición. “Me gusta mucho David Ospina. Para mí uno de los mejores arqueros en la historia de Colombia. De la actualidad para mí es el Dibu” dijo el volante en el stream de Coscu.

Juanfer Quintero contra sus críticos

Juanfer Quintero aprovechó la oportunidad para hacer su descargo contra las críticas, apuntando contra un periodista en específico. “Tuve un tema particular con un periodista que no lo voy a mencionar porque no hace falta. No lo conozco personalmente, no puedo hablar del tipo pero sí creo que en varias ocasiones me faltó el respeto. El tiempo da la razón y pone todo su lugar”.

“Yo en ese momento siempre he sido muy humilde, no escucho críticas pero simplemente me llegaron porque tengo mucha gente que le duele lo que dicen de mí. No se arregló porque nunca nos hemos visto ni hemos hablado pero sí hice respetar mi lugar” agregó.

