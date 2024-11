Un referente de Atlético Nacional despierta el interés de América de Cali y Junior

Según el periodista Felipe Sierra, América de Cali y Junior de Barranquilla estarían interesados por Álvaro Angulo para 2025, así como Deportes Tolima. La operación no es sencilla, pues está en el aire su posible renovación con Nacional, que ya se está dialogando. Este lateral está cotizado en 900 mil euros en Transfermark.

Recientemente, América de Cali se ganó las miradas del fútbol colombiano por las revelaciones de la periodista Sheyla García, quien afirmó que el equipo rojo entraría en la pelea por fichar a Juan Fernando Quintero, en una operación que se ve muy complicada por temas salariales y contractuales. El ‘Escarlata’ no va bien en el cuadrangular B y todavía tiene la Copa Colombia como máximo objetivo.

