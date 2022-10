Empezó la cuenta regresiva para Qatar 2022 y el panorama para algunos jugadores no es el mejor debido a lesiones de último momento que los podría dejar por fuera de la máxima cita mundialista.

Cada vez falta menos para el pitazo inicial en el Mundial de Qatar 2022. Faltan 39 días para el inicio del partido inaugural entre el equipo local y Ecuador. Todas las Selecciones tiene prácticamente todo listo para afrontar la máxima cita del fútbol, pero hay algunas que encendieron las alarmas por algunos jugadores que tienen en duda su participación por lesión.

No es un secreto que para todo futbolista representar a su país es el mayor sueño y más si es en un Mundial, pero históricamente, meses antes de los Mundiales, siembre se bajan varias figuras por lesión. En su momento lo tuvo que sufrir Colombia previo al Mundial de Brasil 2014, donde por una lesión de rodilla, Falcao no pudo estar.

Para Qatar 2022 ya son varios los jugadores confirmados que no estarán por esta razón y, aunque no son referentes, sí estaban fijos con sus equipos: Diego Carlos de Brasil. Joao Rojas de Ecuador. Gerginio Wijnaldum de Países Bajos, Tarik Tissoudali de Marruecos, entre otros. En Bolavip repasamos a los futbolistas top que están en duda y aún no se han recuperado de sus lesiones.

N’Golo Kante

El jugador de Chelsea y actual campeón del Mundial con la selección de Francia sigue en duda por una lesión sufrida en el mes de agosto durante el partido de Premier League ante Tottenham. El volante tuvo un daño muscular en el tendón de la corva del muslo derecho. Desde ese momento no juega un partido oficial, y aunque se le ha tratado de todas las formas, no se ha podido recuperar del todo.

En un principio empezó con entrenamientos diferenciados y hace unos días pudo estar con el primer equipo, pero lamentablemente sufrió una recaída que para el cuerpo médico no es de pronta recuperación. Algunos aseguran que estará entre mes y medio y dos meses por fuera de las canchas.

Paulo Dybala

El argentino de 28 años sufrió un problema en el cuádriceps femoral izquierdo y su recuperación se estará evaluando semana a semana, aunque los diagnósticos iniciales afirman que estará entre cuatro y ocho semanas por fuera de las canchas.

Su entrenador, José Mourinho, fue claro y contundente con sus declaraciones, afirmando que Dyabala está descartado y “es poco probable que pueda volver antes de 2023. La lesión del cordobés llegó luego de cobrar un penal en juego de Serie A ante Lecce, ahí sintió una molestia que sacó del partido.

Paul Pogba

El caso del francés, campeón del mundo, es uno de los más particulares, pues puede que para el inicio del Mundial esté recuperado, pero llegaría sin ritmo y con prácticamente más de cuatro meses sin jugar. El volante sufrió una lesión de rodilla en el mes de julio, donde tuvo que ser operado en septiembre tras unas terapias que poco lo ayudaron.

El médico encargado de su proceso, Roberto Rossi, expresó en su momento a los medios de comunicación: “a terapia conservadora no funcionó. Al contrario, la lesión empeoró. Cuando intervenimos, no había condiciones para completar la sutura del menisco roto. Solo fue posible intervenir con cirugía”.

Alexander-Arnold

El lateral del Liverpool es uno de las más recientes dudas para el Mundial de Qatar 2022. En el último partido de su equipo en la Premier League ante el Arsenal, tuvo que salir por un golpe en el tobillo derecho, en un inicio parecía una lesión normal, pero con el paso de las horas todo empeoró.

Aunque no es una lesión grave, Inglaterra tiene los ojos puestos en él, su tiempo de recuperación es entre dos y tres semanas, por lo que, de llegar, lo haría con lo justo.

Ronald Araujo

El central de Barcelona y la Selección de Uruguay está contando los días para el Mundial, aún no es confirmado que participe y está haciendo todo lo posible para que así sea. El defensa sufrió a finales de septiembre una avulsión en el tendón del aductor largo de la pierna derecha y podría estar entre uno y dos meses de baja.

En un inicio decidió no operarse, pero el club confirmó el 26 de septiembre la intervención quirúrgica del jugador: “Araujo será intervenido quirúrgicamente este miércoles de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. La intervención correrá a cargo del doctor Lasse Lempainen, bajo la supervisión de los servicios médicos del Club, en Turku”.

Marco Reus

Así es, otra vez, Reus. El jugador que se perdió el Mundial de Brasil 2014 por lesión, parece que podría repetir la historia para este Mundial. El alemán tiene un problema en el ligamento lateral de un tobillo, aunque no es grave y podría regresar a final de octubre, hay que esperar cómo evoluciona su recuperación.